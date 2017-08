Fußball : Hoffenheim verpasst Champions-League-Gruppenphase

Die TSG Hoffenheim hat den Einzug in die Gruppenphase der Champions League verpasst. Der Fußball-Bundesligist unterlag im Playoff-Rückspiel dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp mit 2:4. Schon das Hinspiel vor einer Woche hatte Hoffenheim 1:2 verloren. Damit spielt Liverpool in der kommenden Saison in der Königsklasse, Hoffenheim startet in der Europa League.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 22:42 Uhr