Fußball : Holland gegen England im Nations-League-Halbfinale

von dpa

03. Dezember 2018, 15:25 Uhr

Deutschland-Bezwinger Niederlande trifft im Final Four der Nations League zunächst auf England. Die Partie von Oranje gegen die Three Lions findet am 6. Juni in Guimaraes statt. Einen Tag zuvor ermitteln Fußball-Europameister Portugal und die Schweiz den weiteren Endspielteilnehmer in Porto. Das ergab die Auslosung in Dublin. Der Premieren-Sieger des neuen UEFA-Wettbewerbs wird am 9. Juni in Porto gekürt. Deutschland war als siegloser Tabellenletzter der Gruppe 1 hinter den Niederlanden und Frankreich aus der Liga A abgestiegen.