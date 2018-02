Notfälle : Holzkohlegrill als Raumheizung - acht Frauen vergiften sich

von dpa

11. Februar 2018, 12:43 Uhr

Bei ihrer Faschingsparty haben in Baden-Württemberg mehrere Frauen einen Holzkohlegrill zum Heizen aufgestellt - acht von ihnen mussten mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Sieben konnten am Morgen wieder nach Hause. Eine 30-Jährige hatte bei der Feier in Vaihingen an der Enz nahe Stuttgart mehrfach das Bewusstsein verloren. Die Ärzte dachten zunächst an eine Alkoholvergiftung. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchslos.