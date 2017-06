Demonstrationen : Hunderte Demonstranten in Russland festgenommen

Bei Protesten gegen die russische Führung sind Berichten zufolge bereits mehr als 250 Menschen festgenommen worden. Allein in Moskau seien rund 120 und in St. Petersburg etwa 130 Demonstranten von der Polizei abgeführt worden, berichtete das Bürgerrechtlerportal OVD-Info. Zu den Protesten in rund 200 Städten hatte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgerufen; in den meisten Orten wurden sie nicht erlaubt. Nawalny wurde noch vor Beginn festgenommen. Die Kundgebung fällt zusammen mit dem russischen Nationalfeiertag.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 15:06 Uhr