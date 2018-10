Demonstrationen : Hunderttausende Anti-Brexit-Demonstranten in London

von dpa

20. Oktober 2018, 22:31 Uhr

In London haben hunderttausende Menschen gegen den Brexit demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter zogen etwa 670 000 Menschen durch die Straßen. Die Kampagne «People's Vote» will ein zweites Referendum zum EU-Austritt durchsetzen. Nach ihrem Willen sollen die Briten das Recht bekommen, über ein endgültiges Abkommen abzustimmen. Offizielle Behördenzahlen gab es zunächst nicht. Es könnte sich Medienberichten zufolge um die größte Demonstration seit 15 Jahren in der britischen Hauptstadt handeln.