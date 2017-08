Wetter : Hurrikan «Harvey» braut sich vor Texas zusammen

Vor der Küste von Texas braut sich ein Hurrikan zusammen, der in der Nacht zum Samstag auf Land treffen soll. Das Hurrikan-Center der USA stufte den Sturm mit dem Namen «Harvey» in die niedrigste Kategorie eins ein. Der Hurrikan im Golf von Mexiko habe aber das Potenzial für Stufe drei von fünf und Windgeschwindigkeiten von fast 180 Kilometern pro Stunde. DieKüstenbewohner in Texas rüsten sich bereits mit Sandsäcken, Holzplatten, Wasservorräten und Generatoren für den Sturm. «Harvey» wird voraussichtlich nahe der Stadt Corpus Christi Texas erreichen.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 23:50 Uhr