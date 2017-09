Wetter : Hurrikan «José» bedroht Kleine Antillen

Nach den schweren Verwüstungen durch Hurrikan «Irma» bedroht nun der Wirbelsturm «José» Inseln der Kleinen Antillen in der Karibik. «José» nähere sich den Inseln Antigua und Barbuda, warnte der Wetterdienst des Inselstaats. Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer in der Stunde wurden gemessen. «Irma» zerstörte nach Angaben der Regierung etwa 90 Prozent von Barbuda und machte die Insel praktisch unbewohnbar. Die Bevölkerung von weniger als 2000 Menschen wurde vor dem Eintreffen von «Jose» auf die Nachbarinsel Antigua in Sicherheit gebracht.

erstellt am 09.Sep.2017 | 11:52 Uhr