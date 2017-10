Wetter : Hurrikan «Nate» erreicht die US-Golfküste

von dpa

Hurrikan «Nate» hat die US-Golfküste erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von 136 Kilometern in der Stunde prallte er südöstlich von New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana auf Land. Das teilte das Hurrikan-Zentrum in Miami mit. Vorher waren vom südöstlichen Louisiana bis zur Grenze Alabamas zu Florida Hurrikan-und Sturmflutwarnungen ausgegeben worden. «Nate» ist ein Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins. Es ist bereits der dritte Hurrikan in nur sechs Wochen, der das US-Festland erreicht.