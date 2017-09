Gewerkschaften : IG Metall: Staat soll Anreize für Diesel-Umbauten schaffen

Die IG Metall verlangt staatliche Anreize zur umweltfreundlichen Nachrüstung älterer Diesel-Autos. Die Softwareverbesserungen bei den Motoren seien nur ein erster Schritt, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann der dpa. An der Einführung einer blauen Umwelt-Plakette werde man nicht vorbeikommen, wenn man Fahrverbote rechtssicher vermeiden wolle. Dabei sieht Hofmann den Staat in der Verantwortung: Wer die blaue Plakette einführe, müsse dafür sorgen, dass technische Kriterien geklärt seien und niemand finanziell überfordert oder in seiner Mobilität eingeschränkt werde.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 07:20 Uhr