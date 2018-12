Jahreswechsel : IG Metall: Umstieg auf E-Auto-Produktion kostet Jobs

von dpa

25. Dezember 2018, 12:54 Uhr

Die neuen Abgasziele der EU führen nach Einschätzung der IG Metall in Deutschland zu erheblichen Jobverlusten in der Branche. Um den von 2030 an geltenden CO2-Grenzwert für Autos einzuhalten, sei hierzulande eine Quote von fast 50 Prozent Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen notwendig. Das sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der Deutschen Presse-Agentur. Und durch die andere Produktionsart im Vergleich zum Verbrennungsmotor sei dadurch nahezu jeder fünfte Job in Gefahr.