Kriminalität : Im Fall Lübcke Person in Gewahrsam

von dpa

08. Juni 2019, 21:33 Uhr

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei eine Person vorläufig in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Sprecher der Sonderkommission mit. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» hatte zuvor von einer Festnahme gesprochen. Es handele es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem 65-jährigen CDU-Politiker gestanden haben soll. Lübcke war vor einer Woche auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden.