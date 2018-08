Konjunktur : Inflation und Niedrigzinsen bremsen Konsumklima leicht

von dpa

29. August 2018, 08:42 Uhr

Höhere Energiepreise und die anhaltend niedrigen Zinsen haben die Verbraucherstimmung in Deutschland ein wenig eingetrübt. Beide Faktoren zusammen seien für die Konsumenten keine gute Nachricht, weil ihre Ersparnisse an Wert verlören und ihnen weniger für andere Anschaffungen bleibe, sagte der Konsumforscher Rolf Bürkl vom Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK. In ihrer Studie sagen die Marktforscher für September eine leichte Verschlechterung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat voraus. Dies liegt laut Bürkl vor allem an gesunkenen Einkommenserwartungen.