Schifffahrt : Iran: Öltanker nach technischer Panne am Golf abgeschleppt

von dpa

16. Juli 2019, 22:44 Uhr

Ein Öltanker soll nach iranischen Angaben am Persischen Golf eine technische Panne gemeldet haben und daraufhin von iranischen Schiffen abgeschleppt worden sein. Das «ausländische» Schiff habe einen Notruf abgesetzt und solle in iranischen Gewässern repariert werden, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi. Details zur Herkunft des Schiffes und dem genauen Ort des Vorfalls würden später bekanntgegeben. Zuvor hatte es Spekulationen über den Verbleib des Öltankers «Riah» gegeben. Die Lage am Golf ist wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran derzeit sehr angespannt.