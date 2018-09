Konflikte : Irans Präsident Ruhani sieht sein Land im Krieg mit den USA

von dpa

08. September 2018, 09:44 Uhr

Teheran (dpa) – Der Iran befindet sich nach Ansicht von Präsident Hassan Ruhani in einem regelrechten Krieg mit den USA. Die Kriegsführung habe sich geändert, Kriege würden nicht mehr mit Panzern und Bomben geführt, sondern als Wirtschafts-, Psycho- und Propagandakriege, sagte Ruhani in Teheran. «Genau diesen Krieg führen die USA und ihre Verbündeten derzeit gegen uns», fügte er hinzu. Der einseitige Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 und die Wiedereinführung von ausgesetzten Sanktionen haben den Iran in eine akute Wirtschaftskrise geführt.