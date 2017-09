Wetter : «Irma» verwüstet Karibikinseln - Florida wappnet sich

Nach seinem verheerenden Zug über die Karibik nimmt Hurrikan «Irma» Kurs auf Florida und droht Zerstörungen beispiellosen Ausmaßes anzurichten. «Die Frage ist nicht mehr, ob Florida getroffen wird, sondern wie hart», erklärte der US-Katastrophenschutz. Millionen Menschen wappneten sich für «Irmas» Eintreffen am späten Samstag oder am Sonntag. Es ist einer der stärksten jemals gemessenen Stürme im Atlantik. In der Nacht zum Freitag kostete der Hurrikan in der Karibik nach CNN-Informationen mindestens 24 Menschen das Leben.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 21:25 Uhr