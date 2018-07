Migration : Islamist Sami A. in Tunesien auf freiem Fuß

von dpa

27. Juli 2018, 19:45 Uhr

Der aus Deutschland abgeschobene Islamist Sami A. ist in seiner Heimat Tunesien auf freien Fuß gesetzt worden. Die Terrorermittlungen gegen ihn gehen aber weiter. Sami A. will nach Angaben seines Anwalts erst einmal in seinen Geburtsort Sousse zurückkehren. Nach Deutschland kann er erst einmal nicht reisen, heißt es von den Behörden. Sein Reisepass sei abgelaufen und eingezogen worden. Außerdem solle er weiter befragt werden. Es gebe für ihn aber bisher keine offizielle Ausreisesperre.