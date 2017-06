Migration : Italienische Polizei lässt Menschenschmuggler-Ring hochgehen

Die italienische Polizei hat einen Menschenschmuggler-Ring hochgehen lassen und 15 Verdächtige festgenommen. Die Organisation unter tunesischer Führung habe außer Migranten auch einen Terrorverdächtigen in Richtung Sizilien schmuggeln wollen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe Italien aber nicht erreicht. Die Verdächtigen in Tunesien und auch in Italien organisierten «Luxusreisen» für Migranten, um diese mit Schnellbooten für bis zu 3000 Euro pro Person nach Sizilien zu bringen - pro Überfahrt hätten sie ein Geschäft von 40 000 Euro gemacht.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 11:49 Uhr