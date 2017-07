Brände : Jacht in Minden explodiert - Feuerwehrmann schwer verletzt

Nach der Explosion einer Motorjacht im Hafen von Minden in Nordrhein-Westfalen hat am Morgen die Suche nach der Ursache begonnen. Bei dem Unglück waren zwölf Feuerwehrleute und ein Polizist verletzt worden. Angerückt waren die Einsatzkräfte gestern Abend, um einen Schwelbrand auf der Jacht zu löschen. Dann gab es eine Explosion, das Boot wurde mehrere Meter in die Luft geschleudert. Einer der verletzten Feuerwehrmänner schwebte zunächst in Lebensgefahr, sein Zustand hat sich inzwischen aber verbessert.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 07:27 Uhr