Erdbeben : Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko: Opferzahl steigt auf 90

Nach dem Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer offenbar gestiegen. Im Bundesstaat Oaxaca habe sich die Zahl der Toten von bislang 46 auf 71 erhöht, twitterte die Zivilschutzbehörde des Bundesstaats. Die Behörde berief sich dabei auf Angaben von Gouverneur Alejandro Murat. Zudem starben in Chiapas 15 Menschen und im Bundesstaat Tabasco vier. Damit liegt die Zahl der Opfer bislang bei 90. Rund 50 Millionen Menschen hatten die heftigen Erdstöße in der Nacht zum Freitag gespürt. Es gilt als eins der stärksten je gemessenen in Mexikos Geschichte.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 10:57 Uhr