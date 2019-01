Film : Jeff Bridges heizt Spekulationen an: «The Big Lebowski 2»?

von dpa

25. Januar 2019, 03:45 Uhr

Oscar-Preisträger Jeff Bridges gibt mit einem kurzen Video, das er auf Twitter postete, Rätsel auf. Darin erscheint der Schauspieler in seiner ikonischen Rolle als «The Dude» aus dem Film «The Big Lebowski». Zu sehen ist Bridges mit «Dude»-typischer Strickjacke, Sonnenbrille und langer Mähne. «Kann nicht in der Vergangenheit leben. Bleibt dran», lautet die Überschrift. Am Ende erscheint das Datum 3. Februar 2019. An dem Tag wird in den USA das Super-Bowl-Endspiel ausgetragen. Fans rätselten, ob es ein hinweis auf einen Werbespot oder eine Fortsetzung des Kultfilms sein könnte.