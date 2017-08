Leute : Jimmy Kimmels herzkrankem Baby geht es besser

Vor rund drei Monaten kam Jimmy Kimmels Sohn Billy mit einem Herzfehler zur Welt - seitdem hat sich das Kind nach Angaben des US-Moderators gut entwickelt. «Es geht ihm bestens», sagte Kimmel in einem Interview mit dem «Hollywood Reporter». «Er kann jonglieren. Er übersetzt Flaubert aus dem Französischen ins Englische. Er ist wirklich ein erstaunliches Kind», scherzte der Komiker, der mit seiner Frau Molly McNearney noch eine dreijährige Tochter hat. Direkt nach seiner Geburt war Billy am Herzen operiert worden, wie Kimmel damals in einer emotionalen Rede bekanntgab.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 09:26 Uhr