Essen & Trinken : Johann Lafer schließt sein Sternerestaurant im Hunsrück

von dpa

16. Januar 2019, 01:12 Uhr

TV-Koch Johann Lafer hat sein Sternerestaurant «Val d’Or» auf der Stromburg im Hunsrück geschlossen. Das sagte er in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung». «Ich will volksnäher werden und mich stärker konzentrieren, auf das, was mir schon immer wichtig war: nachhaltige Produkte, gute Verarbeitung und ein unprätentiöser Service.» Die allermeisten seiner Aktivitäten führe er weiter - etwa seine Kochschule, das Kochen im Fernsehen oder seine Zeitschrift.