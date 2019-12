EU : Johnson punktet mit Wahlwerbung - Liebesfilm nachgeahmt

Avatar_prignitzer von dpa

10. Dezember 2019, 11:13 Uhr

Kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat Premier Boris Johnson mit einer an den Film «Tatsächlich... Liebe» angelehnten Werbung gepunktet. In dem über Twitter rasend schnell verbreiteten Beitrag spielt Johnson eine Schlüsselszene nach: Ein Mann gesteht mit Botschaften auf Pappschildern der Frau eines Freundes seine Liebe. Johnson macht sich die Szene zu eigen: Er klingelt in dem Beitrag zur Weihnachtszeit an der Haustür einer Frau und bittet sie mit Hilfe von Botschaften auf Schildern, seine Konservative Partei zu wählen.