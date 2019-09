EU : Johnson will bei weiterer Niederlage Neuwahl beantragen

Avatar_prignitzer von dpa

04. September 2019, 07:41 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson will eine Neuwahl beantragen, wenn ihm die Abgeordneten im Parlament den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. Das kündigte er am Abend nach seiner Niederlage gegen Gegner seines Brexit-Kurses an. Er wolle eigentlich keine Wahl, aber wenn die Abgeordneten für eine weitere sinnlose Verzögerung des Brexits stimmen, wäre das der einzige Ausweg, sagte Johnson. Das Parlament hatte gegen den Willen der Regierung den Weg für ein Gesetzgebungsverfahren frei gemacht, mit dem ein ungeregelter Brexit Ende Oktober verhindert werden soll.