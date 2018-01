Medien : Julia Jentsch gewinnt Fernsehpreis als beste Schauspielerin

von dpa

26. Januar 2018, 20:55 Uhr

Julia Jentsch ist als «Beste Schauspielerin» mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde damit bei der Gala am Abend in Köln ihre Leistung in «Das Verschwinden». Jentsch setzte sich in ihrer Kategorie gegen Liv Lisa Fries, Anna Schudt, Nadja Uhl und Felicitas Woll durch. Der Deutsche Fernsehpreis wird von den großen TV-Anbietern seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen. Moderiert wurde die Verleihung von Barbara Schöneberger. Im Fernsehen übertragen wurde die Verleihung nicht.