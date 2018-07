Unfälle : Junger Tourist bei «Holi-Party» auf Mallorca wohl erblindet

von dpa

22. Juli 2018, 13:47 Uhr

Schlimmes Ende eines sogenannten Holi-Festes auf Mallorca: Ein junger Urlauber aus Schottland ist nach einer der bunten Partys in einer Diskothek der Touristenhochburg Magaluf aller Voraussicht nach erblindet. Der 18-Jährige sei von einer in dem Club installierten Spezialpistole, die ultraviolette Farbe abfeuerte, an den Augen verletzt worden, schrieb die Zeitung «Ultima Hora».