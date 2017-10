International : Jury verkündet Nobelpreisträger in Medizin

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 01:08 Uhr

In Stockholm startet in dieser Woche die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger. Heute wird der Preisträger für Medizin verkündet. Morgen und übermorgen geben die Jurys die Preisträger für Physik und Chemie bekannt. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger in Oslo gekürt. Heute in einer Woche ist dann der Preis für Wirtschaft dran. Wann der Literaturnobelpreis verkündet wird, steht noch nicht fest. Die weltweit wichtigsten Auszeichnungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet sind mit je neun Millionen schwedischen Kronen dotiert.