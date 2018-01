Musik : Justin Timberlake kündigt neues Album an

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 09:08 Uhr

US-Popsänger Justin Timberlake will am 2. Februar sein neues Album mit dem Titel «Man of the Woods» veröffentlichen. Das kündigte Timberlake auf seiner Internetseite an. Demnach soll bereits am 5. Januar ein erster neuer Song erscheinen. In einem rund einminütigen Video spricht der Ehemann von Schauspielerin Jessica Biel über seine Inspiration für die Platte. Das Video zeigt Timberlake dabei, wie er durch verlassene Landschaften streift. Es ist auch zu sehen, wie er Biel umarmt und seinen Sohn im Arm hält.