Gesellschaft : Justizministerin Barley sieht neue Welle des Antisemitismus

von dpa

28. April 2018, 14:46 Uhr

Bundesjustizministerin Katarina Barley beklagt wachsende Judenfeindlichkeit in Deutschland. «Antisemitismus hat in unserem Land ein neues Ausmaß erreicht. Wir als Deutsche haben eine besondere Verantwortung, dem mit allen erdenklichen Mitteln zu begegnen», sagte sie der «Welt am Sonntag». «Wir haben den Ernst der Lage erkannt», versicherte Barley. Nicht umsonst habe die Bundesregierung das neue Amt eines Antisemitismusbeauftragten geschaffen.