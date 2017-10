Migration : Kalifornien nun mit Gesetzen zum Schutz von Einwanderern

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 02:31 Uhr

Kalifornien will Einwanderer künftig besser schützen und ihre Lebensbedingungen verbessern. Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete mehrere entsprechende Gesetze. Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat wird damit zu einem so genannten «Sanctuary State», in dem Menschen unabhängig vom Aufenthaltsstatus mehr Schutz geboten werden soll. So soll etwa möglichen Abschiebungen durch Bundesbehörden entgegengewirkt werden. In Kalifornien leben nach Schätzungen mehr als 2,3 Millionen illegale Einwanderer.