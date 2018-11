Notfälle : Kamele warten vor Discounter

von dpa

13. November 2018, 11:49 Uhr

Sieben Kamele haben sich nächtens in Bergen vor der Filiale einer großen Discounter-Kette versammelt. Autofahrer auf der angrenzenden Bundesstraße 3 hatten die Tiere am späten Montagabend auf dem Parkplatz des Supermarktes gesichtet und die Polizei verständigt. Keine Fata Morgana: Die Kamele entpuppten sich als höchst real. Die kleine Herde war aus einem Zirkus entwischt, der in der Nähe sein Winterlager hat. Ein Zirkus-Mitarbeiter führte die Tiere in ihre Stallung zurück.