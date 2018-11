Parteien : Kampf um Merkel-Nachfolge - SPD warnt vor Personaldebatte

von dpa

02. November 2018, 18:53 Uhr

Während in der CDU das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze Fahrt aufnimmt, ringt die SPD um ein Zukunftskonzept. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet warnte seine Partei vor einem Rechtsruck unter einer neuen Führung. Zugleich kritisierte er den ebenfalls aus seinem Landesverband kommenden Kandidaten für die Merkel-Nachfolge, Jens Spahn, für dessen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Die SPD versucht derweil, Personaldebatten unter der Decke zu halten. Am Sonntag kommen die Vorstände beider Parteien zu ihren Klausuren zusammen.