Konflikte : Katalonien: Unabhängigkeitsgegner bejubeln Staatspolizei

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 12:09 Uhr

Kurz vor Beginn einer Großkundgebung gegen die Abspaltung der Region Katalonien von Spanien sind rund tausend Unabhängigkeitsgegner in Barcelona vor dem Quartier der Guardia Civil zusammengekommen. Sie brachten am Vormittag in der katalanischen Hauptstadt ihre Unterstützung für die staatliche Polizeieinheit lautstark zum Ausdruck. Bei einem von der spanischen Justiz verbotenen Referendum waren staatliche Polizeieinheiten am vorigen Sonntag zum Teil gewaltsam gegen Wähler und Demonstranten vorgegangen.