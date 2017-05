Medien : Katzen-Comic stellt bei Auktion in den USA Rekord auf

Ein Katzen-Comic hat bei einer Auktion in den USA einen Rekord aufgestellt. Ein 1969 von Robert Crumb gezeichnetes Cover von einem «Fritz the Cat»-Comic sei für umgerechnet rund 640 000 Euro versteigert worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Das sei der höchste Preis, der jemals für ein US-amerikanisches Comic-Werk erzielt worden sei. «Fritz the Cat» gilt als bekannteste Figur des Zeichners Crumb. Es handelt sich dabei um eine faule Katze, die süchtig nach Sex und Drogen ist.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 00:05 Uhr