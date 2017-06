Unfälle : Kaum noch Hoffnung für 93 Verschüttete nach Erdrutsch in China

Nach dem riesigen Erdrutsch in China haben die Helfer kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. 93 Dorfbewohner werden noch unter den Geröllmassen vermisst. Zehn Tote waren bestätigt, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Mehr als 3000 Helfer suchten nach den Opfern. Nach tagelangen Regenfällen war der Berghang in der Provinz Sichuan in Südwestchina gestern mehr als tausend Meter in die Tiefe abgerutscht.

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 14:10 Uhr