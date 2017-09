Erdbeben : Keine Kinder mehr unter Trümmern der Schule in Mexiko

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 21:52 Uhr

Entgegen der Vermutungen gibt es unter den Trümmern einer durch das Erdbeben in Mexiko-Stadt eingestürzten Schule wohl kein in Trümmern eingeschlossenes Mädchen mehr. Das teilte ein Marinesprecher vor Ort an der Schule «Enrique Rébsamen» mit. Marineeinheiten sind an der Suche beteiligt.