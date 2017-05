Terrorismus : Keine unmittelbare Anschlagsgefahr durch Brandenburger Verdächtigen

Im Fall eines in Brandenburg festgenommenen Terrorverdächtigen hat es laut Bundesinnenministerium keine unmittelbare Anschlagsgefahr gegeben. Derzeit lägen dem Ministerium «keine Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstand», sagte eine Sprecherin in Berlin. Spezialeinsatzkräfte hatten in Brandenburg einen 17 Jahre alten Asylbewerber aus Syrien unter Terrorverdacht festgenommen. Nach Einschätzung der Ermittler plante der Jugendliche einen Selbstmordanschlag, vermutlich in Berlin.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 18:02 Uhr