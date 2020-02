Wetter : Keine Zustellung wegen Sturm: Zeitungen bieten E-Paper an

Avatar_prignitzer von dpa

09. Februar 2020, 22:47 Uhr

Mehrere Zeitungen in Deutschland haben sich wegen der Sturmgefahren für Zusteller entschieden, ihren Abonnenten ihre Montagsausgaben als E-Paper zur Verfügung zu stellen. «Die Gesundheit unserer Zusteller geht vor», schrieb etwa die «Augsburger Allgemeine» in einem Tweet. Wegen der unsicheren Wetterlage könne man nicht sicherstellen, dass die Zustellung problemlos funktioniere. Da man auf keinen Fall die Gesundheit der Zusteller riskieren wolle, werde die digitale Version freigeschaltet. Eine kostenlose E-Paper-Ausgabe kündigte auch die «Offenbach-Post» an.