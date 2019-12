Regierung : Kenia-Koalition in Sachsen perfekt

Avatar_prignitzer von dpa

20. Dezember 2019, 09:16 Uhr

Das Regierungsbündnis von CDU, Grünen und SPD in Sachsen ist perfekt. Die Spitzen der drei Parteien unterzeichneten den Vertrag über die dritte sogenannte Kenia-Koalition in Deutschland. Er steht unter dem Slogan «Gemeinsam für Sachsen» und trägt im Untertitel zugleich wichtige Ziele: «Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, Menschen verbinden». Noch am Vormittag soll CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer im Landtag wiedergewählt und vereidigt werden. Für den Nachmittag sind die Vorstellung seines Kabinetts und die Vereidigung der Minister geplant.