Regierung : Kieler «Jamaika»-Partner segnen Koalitionsvertrag ab

Die Verhandlungsgruppen von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein billigen heute formal den vereinbarten Koalitionsvertrag. Danach wird er dann vorgestellt, offiziell soll der Koalitionsvertrag am 27. Juni unterzeichnet werden. Am Tag darauf ist die Wahl von CDU-Landeschef Daniel Günther zum Regierungschef geplant. Er will heute auch die Namen der vorgesehenen Minister präsentieren.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 02:28 Uhr