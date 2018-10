Konflikte : Kim sieht Fortschritte in Gesprächen mit USA

von dpa

08. Oktober 2018, 04:16 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sieht Fortschritte in den Gesprächen mit den USA und hofft auf ein baldiges, zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Details sollen auf der Ebene von Regierungsbeamten ausgehandelt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA den Machthaber von seinen Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Vortag in Pjöngjang. Er zeigte sich überzeugt, dass «früher oder später» ein «gutes Programm» für den zweiten Gipfel vorliegen werde.