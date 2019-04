International : Kim zu Gipfel mit Putin in Russland eingetroffen

von dpa

24. April 2019, 12:38 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu seinem ersten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Er kam mit einem gepanzerten Sonderzug auf dem Bahnhof von Wladiwostok an. Das Treffen mit Putin ist für morgen geplant. Er wolle mit Putin über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen, sagte Kim dem Sender Rossija 24. Russland ist wie die USA an einer nuklearen Abrüstung des Nachbarlandes interessiert. Zugleich setzt sich Moskau im Gegenzug bei einem Entgegenkommen für eine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang ein.