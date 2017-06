Kriminalität : Kind in Asylunterkunft erstochen: Mann war Straftäter mit Fußfessel

Der Mann, der in einer Asylunterkunft im oberpfälzischen Arnschwang ein fünf Jahre altes Kind erstochen hat, war ein verurteilter Straftäter und trug eine elektronische Fußfessel. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 41 Jahre alte Afghane hatte demzufolge bis Januar 2015 eine Haftstrafe von fast sechs Jahren wegen schwerer Brandstiftung verbüßt. Seither lebte er als geduldeter Asylbewerber in Arnschwang. Zur Kontrolle wurde ihm eine elektronische Fußfessel angelegt .Nach der Tat am Samstagabend hatte ein Polizist den Mann erschossen.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 10:49 Uhr