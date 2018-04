Prozesse : Kindesmissbrauch bei Freiburg: Erster Prozess gestartet

von dpa

12. April 2018, 10:13 Uhr

Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes bei Freiburg muss sich der erste von insgesamt acht Verdächtigen vor Gericht verantworten. Der 41 Jahre alte Deutsche habe sich in mindestens zwei Fällen an dem heute neun Jahre alten Jungen vergangen, sagte Staatsanwältin Nikola Novak zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg. Es habe dabei schwerste sexuelle Übergriffe gegeben. Sie will den Mann für Jahre weggesperrt sehen und eine Sicherungsverwahrung erreichen. Der 41-Jährige ist den Angaben zufolge wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraft.