Luftverkehr : Kleinflugzeug in Katalonien stürzt auf Tankstelle: Zwei Tote

von dpa

07. Dezember 2018, 19:16 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf das Dach einer Tankstelle in Spanien sind die beiden Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Rettungskräfte in der Nähe des Flughafens von Sabadell in Katalonien. Die Tankstelle sei größtenteils unbeschädigt geblieben, auch sei es zu keiner Explosion gekommen, hieß es. Die Unfallursache wird noch ermittelt.