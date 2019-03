Unfälle : Kleinflugzeug stürzt in Spargelfeld und brennt aus

von dpa

31. März 2019, 18:55 Uhr

Erzhausen (dpa) – In der Nähe eines Flugplatzes im südhessischen Egelsbach ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die viersitzige Maschine fiel in ein Spargelfeld. Wie viele Menschen an Bord waren und woher die Maschine kam, ist noch unklar. Das Flugzeug brannte nach dem Aufprall komplett aus. Nur wenige Kilometer entfernt kamen bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einem weiteren Auto zwei Menschen ums Leben. Die Polizisten waren offenbar unterwegs zur Absturzstelle des Flugzeugs.