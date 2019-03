Klima : Klimaaktivistin Greta Thunberg bei Demonstration in Hamburg

von dpa

01. März 2019, 02:46 Uhr

Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt heute erstmals für eine Schülerdemonstration während der Unterrichtszeit nach Deutschland. Gemeinsam mit anderen Schülern will die 16-Jährige in Hamburg für eine bessere Klimapolitik eintreten, teilten die Organisatoren der Aktionsreihe «Fridays for future Hamburg» mit. Bei der Schlusskundgebung auf dem Rathausmarkt werde Thunberg, die nach ihren Auftritten auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz und beim Weltwirtschaftsforum in Davos weltberühmt wurde, auch eine kurze Rede halten.