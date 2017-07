Menschenrechte : Klinik: Nobelpreisträger Liu Xiaobo liegt im Sterben

Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo befindet sich nach Angaben seiner Ärzte in einem lebensbedrohlichen Zustand. «Er stirbt»​, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Seine Atmung versage, weshalb eine Intubation notwendig sei. Seine Familie habe jedoch die Einführung eines Schlauches in die Luftröhre abgelehnt. Die Angaben konnten nicht überprüft werden, da Liu Xiaobo und seine Familienmitglieder im Krankenhause unter Bewachung stehen. Wegen Leberkrebs im Endstadium war der 61-Jährige kürzlich aus dem Gefängnis in die Klinik verlegt worden.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 17:53 Uhr