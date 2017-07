Ausbildung : Knapp ein Drittel der Betriebe findet keine Lehrlinge

Fast jeder dritte Betrieb in Deutschland kann nach einer aktuellen Befragung aus Mangel an geeigneten Bewerbern Lehrstellen nicht besetzen. Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag berichtete, lag die Quote zuletzt bei 31 Prozent - im Vergleich zu 12 Prozent zehn Jahre zuvor. Fast jeder zehnte Ausbildungsbetrieb habe noch nicht einmal eine Bewerbung erhalten, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer in Berlin. Besonders schwierig ist die Lage in Ostdeutschland wegen des massiven Wegzugs junger Menschen.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 16:45 Uhr