Theater : «König des Broadway»: US-Dramatiker Neil Simon gestorben

von dpa

26. August 2018, 18:45 Uhr

Der als «König des Broadway» gefeierte US-Dramatiker Neil Simon ist tot. Simon, der unter anderem Stücke wie «Ein seltsames Paar» und «Lost in Yonkers» geschrieben hatte, sei im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben, berichtet die «New York Times» unter Berufung auf seinen Sprecher. Bestätigte Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Simon bekam in seiner Karriere Golden Globes, Emmys, Tonys und einen Pulitzer Preis und sammelte dazu mehr Nominierungen ein als jeder andere Dramatiker.